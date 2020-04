Marelli | «Il challenge è un’idea che mi piace Magari dal Mondiale 2022»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Lucaanalizza la possibilità dell’inserimento deldurante le gare: ecco le parole dell’ex arbitro sulla questione Lucafornisce sempre spiegazioni dettagliate e comprensibili sull’utilizzo del VAR. L’ex arbitro, in esclusiva per Calcionews24, non ha bocciato la possibile introduzione del(la possibilità da parte delle squadre di richiedere l’intervento del VAR). Ecco le sue parole. VAR – «Il nuovo regolamento penso verrà applicato dalla prossima stagione perchè non avrebbe senso disputare un campionato con due regolamenti diversi. Sostanzialmente per il campionato italiano non cambia nulla. Quello che viene scritto nel protocollo è più un monito per la Premier League che sostanzialmente non utilizza l’on field review, ma il VAR prende le decisioni per ...