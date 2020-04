Gaia Gozzi parla di Giulia Molino dopo Amici 19: “E’ stata una scoperta” (Di mercoledì 15 aprile 2020) Amici 19, Gaia Gozzi chiarisce il suo rapporto con Giulia Molino: “Ci sono rapporti che nascono subito ed altri a posteriori” La vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi, anche se in questo momento si trova a casa a causa della quarantena coronavirus, cerca di essere ugualmente presente. Anche se i programmi post Amici sono stati cambiati, senza concerti e firma copie, Gaia è sempre impegnata tra interviste e dirette. Oggi, ospite in diretta di Freeda, Gaia ha risposto a tantissime domande. Tra queste, parlando dei rapporti creati all’interno del programma di Maria De Filippi, Gaia ha parlato anche di Giulia Molino: “La cosa bella di Amici è che non è solo un percorso artistico, ma ti lega anche a livello umano con le persone. Io ho legato molto con Nyv, Giorgia, Stefano, Martina, Talisa. Ed anche con Giulia. Lei nell’ultimo ... Leggi su lanostratv Gaia Gozzi tatuaggi | La mappa della vita dopo Amici 19

Amici 2020 - Gaia Gozzi : “Sentivo la maledizione”

Gaia Gozzi svela un retroscena dopo Amici 19 : “Sentivo la maledizione…” (Di mercoledì 15 aprile 2020)19,chiarisce il suo rapporto con: “Ci sono rapporti che nascono subito ed altri a posteriori” La vincitrice didi Maria De Filippi,, anche se in questo momento si trova a casa a causa della quarantena coronavirus, cerca di essere ugualmente presente. Anche se i programmi postsono stati cambiati, senza concerti e firma copie,è sempre impegnata tra interviste e dirette. Oggi, ospite in diretta di Freeda,ha risposto a tantissime domande. Tra queste,ndo dei rapporti creati all’interno del programma di Maria De Filippi,hato anche di: “La cosa bella diè che non è solo un percorso artistico, ma ti lega anche a livello umano con le persone. Io ho legato molto con Nyv, Giorgia, Stefano, Martina, Talisa. Ed anche con. Lei nell’ultimo ...

Octavia_Quake : RT @Adele67428716: Vorrei ricordarvi il momento in cui Gaia non più Gozzi ha spoilerato di chi sarebbe stata la vittoria - Giorgia56394105 : RT @Adele67428716: Vorrei ricordarvi il momento in cui Gaia non più Gozzi ha spoilerato di chi sarebbe stata la vittoria - ilsorrisoditish : RT @Adele67428716: Vorrei ricordarvi il momento in cui Gaia non più Gozzi ha spoilerato di chi sarebbe stata la vittoria - gppl_ : RT @Adele67428716: Vorrei ricordarvi il momento in cui Gaia non più Gozzi ha spoilerato di chi sarebbe stata la vittoria - MartyGalluzzi : RT @Adele67428716: Vorrei ricordarvi il momento in cui Gaia non più Gozzi ha spoilerato di chi sarebbe stata la vittoria -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Gozzi Gaia Gozzi parla di Giulia Molino dopo Amici 19: “E’ stata una scoperta” LaNostraTv Gaia Gozzi parla di Giulia Molino dopo Amici 19: “E’ stata una scoperta”

Amici 19, Gaia Gozzi chiarisce il suo rapporto con Giulia Molino: “Ci sono rapporti che nascono subito ed altri a posteriori” La vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi, anche se in questo ...

Maria De Filippi: età altezza peso anni figli marito, biografia

Il giudice popolare di quest'anno è Sabrina Ferilli. Venerdì 6 marzo va in onda la seconda puntata di Amici 2020 Serale, tra i concorrenti più amati le due cantanti Gaia Gozzi e Nyv. Stasera sabato 7 ...

Amici 19, Gaia Gozzi chiarisce il suo rapporto con Giulia Molino: “Ci sono rapporti che nascono subito ed altri a posteriori” La vincitrice di Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi, anche se in questo ...Il giudice popolare di quest'anno è Sabrina Ferilli. Venerdì 6 marzo va in onda la seconda puntata di Amici 2020 Serale, tra i concorrenti più amati le due cantanti Gaia Gozzi e Nyv. Stasera sabato 7 ...