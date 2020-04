“E lei?!”. La vita in diretta, gaffe colossale di Alberto Matano. L’ospite è ‘sbagliato’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il bello della diretta è anche questo: piccolo problema tecnico nella seconda parte della puntata de ‘La vita in diretta’ di martedì 14 aprile 2020. Attorno alle 18.00, orario in cui ormai da oltre un mese Alberto Matano e Lorella Cuccarini si collegano con la sede della Protezione Civile di Roma per il bollettino del giorno sull’epidemia di coronavirus in Italia, è apparso in video un ospite che sarebbe dovuto intervenire solo più avanti. Alberto Matano, introducendo il Dottor Ciccozzi, ha infatti visto comparire nel ledwall dello studio un’altra persona. Quasi senza parole, ha quindi detto: “Questo è un ospite che interverrà più tardi”. “Quello che si è visto è un ospite successivo, che avremo più tardi in un altro spazio” ha dunque spiegato Alberto Matano a La vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il bello dellaè anche questo: piccolo problema tecnico nella seconda parte della puntata de ‘Lain’ di martedì 14 aprile 2020. Attorno alle 18.00, orario in cui ormai da oltre un mesee Lorella Cuccarini si collegano con la sede della Protezione Civile di Roma per il bollettino del giorno sull’epidemia di coronavirus in Italia, è apparso in video un ospite che sarebbe dovuto intervenire solo più avanti., introducendo il Dottor Ciccozzi, ha infatti visto comparire nel ledwall dello studio un’altra persona. Quasi senza parole, ha quindi detto: “Questo è un ospite che interverrà più tardi”. “Quello che si è visto è un ospite successivo, che avremo più tardi in un altro spazio” ha dunque spiegatoa La...

pietroraffa : #Telese, con il solito tono arrogante, dice al prof. #Galli che 'la sua risposta non è più ricevibile', criticando… - Antonio_Tajani : Lei era Samar Sinjab. È il 100° medico morto a causa di questo brutto virus che ci sta rovinando l'esistenza. Una p… - borghi_claudio : @ANNAQuercia Cara signora, secondo me le tasse che ho pagato io in un mese sono di molto superiori a quelle che ha… - Andreaacquista : RT @Gabriel38661278: @AngyLuise @Tizzy44196287 Dopo avermi rubato 4 anni di vita la Fornero vuole anche prendermi i soldi con la patrimonia… - Tizzy44196287 : RT @Gabriel38661278: @AngyLuise @Tizzy44196287 Dopo avermi rubato 4 anni di vita la Fornero vuole anche prendermi i soldi con la patrimonia… -

Ultime Notizie dalla rete : lei” vita Elio Germano: «La felicità è quando riusciamo a perderci negli altri» Sette del Corriere della Sera