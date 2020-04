Coronavirus, 130mila mascherine illegali sequestrate. In una rivendita trovate quelle con i loghi delle squadre di calcio (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non conformi e quindi non sicure. Sono oltre 130mila le mascherine protettive monouso scovate e sequestrate dalla Guardia di finanza di Roma in un magazzino nel quartiere Prenestino. I prodotti erano di una società riconducibile a un cittadino cinese, sorpreso mentre stava riproducendo le etichette con il marchio CE utilizzando un computer e una stampante professionale. Queste ultime erano presumibilmente destinate ad essere applicate sugli scatoloni per conferire una parvenza di legalità ai dispositivi di protezione. Ulteriori 10 mila prodotti – tra gel igienizzanti e guanti di protezione non sicuri – sono stati trovati all’interno di locali e magazzini di sedici negozi dei quartieri Bufalotta, Torre Angela e Prenestino: alcuni riportavano illecitamente il marchio CE, pur non essendo in linea con i previsti standard di sicurezza; altri erano sprovvisti ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus Francia - 130mila casi - 13mila morti/ Strage nelle Rsa : 290 vittime

Coronavirus Spagna : +674 morti - 130mila casi/ Emergenza prolungata fino al 26 aprile

CORONAVIRUS SPAGNA : +674 MORTI - 130MILA CASI/ Calo decessi "indebolimento epidemia" (Di mercoledì 15 aprile 2020) Non conformi e quindi non sicure. Sono oltreleprotettive monouso scovate edalla Guardia di finanza di Roma in un magazzino nel quartiere Prenestino. I prodotti erano di una società riconducibile a un cittadino cinese, sorpreso mentre stava riproducendo le etichette con il marchio CE utilizzando un computer e una stampante professionale. Queste ultime erano presumibilmente destinate ad essere applicate sugli scatoloni per conferire una parvenza di legalità ai dispositivi di protezione. Ulteriori 10 mila prodotti – tra gel igienizzanti e guanti di protezione non sicuri – sono stati trovati all’interno di locali e magazzini di sedici negozi dei quartieri Bufalotta, Torre Angela e Prenestino: alcuni riportavano illecitamente il marchio CE, pur non essendo in linea con i previsti standard di sicurezza; altri erano sprovvisti ...

Noovyis : (Coronavirus, 130mila mascherine illegali sequestrate. In una rivendita trovate quelle con i loghi delle squadre di… - fattoquotidiano : Coronavirus, 130mila mascherine illegali sequestrate. In una rivendita trovate quelle con i loghi delle squadre di… - CosedaMondo : RT @BerlinoCP: Germania, 2218 nuovi casi, 130mila in totale. Il 50% è già guarito. Si pensa a riaprire. Il bollettino Land per Land #Germa… - BerlinoCP : Germania, 2218 nuovi casi, 130mila in totale. Il 50% è già guarito. Si pensa a riaprire. Il bollettino Land per Lan… - vitapinerolese : #coronavirus. In arrivo altre 130mila mascherine per i comuni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 130mila Coronavirus, 130mila mascherine illegali sequestrate. In una rivendita trovate quelle con i loghi delle… Il Fatto Quotidiano Coronavirus Piemonte, dalla Regione arrivano altre 130 mila mascherine destinate ai Comuni

Dalla Regione sono in arrivo altre 130 mila mascherine destinate ai Comuni. Verranno fornite ai Centri Operativi Misti del Piemonte la seconda fornitura di dispositivi di protezione: la Protezione ...

Coronavirus, 130mila mascherine illegali sequestrate. In una rivendita trovate quelle con i loghi delle squadre di calcio

Non conformi e quindi non sicure. Sono oltre 130mila le mascherine protettive monouso scovate e sequestrate dalla Guardia di finanza di Roma in un magazzino nel quartiere Prenestino. I prodotti erano ...

Dalla Regione sono in arrivo altre 130 mila mascherine destinate ai Comuni. Verranno fornite ai Centri Operativi Misti del Piemonte la seconda fornitura di dispositivi di protezione: la Protezione ...Non conformi e quindi non sicure. Sono oltre 130mila le mascherine protettive monouso scovate e sequestrate dalla Guardia di finanza di Roma in un magazzino nel quartiere Prenestino. I prodotti erano ...