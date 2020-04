CdM - Allan e Callejon destinati alla partenza | in bilico Mertens e Koulibaly | il punto

(Di mercoledì 15 aprile 2020) La prossima estate potrebbe essere ricordata come quella dei grandi addii ma anche del nuovo inizio. Perché il Napoli rischia di perdere veterani ma ne acquisterà altri per consolidarsi nel tempo.

Ultime Notizie dalla rete : CdM Allan

Tutto Napoli

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che il rinnovo di Mertens non è scontato, Callejon è più vicino al ritorno in Spagna che alla permanenza in maglia azzurra, Allan sembra ..."No allo sbarco della Alan Kurdi Prima i tamponi per i migranti" (12) "Qui tutto fermo, al Nord aperte 70mila imprese" (12) Ingiusta detenzione di Contrada Risarcito con 670 mila euro (9 ...