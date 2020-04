Ballardini | «Milan? Lo allenerei Ma con Piatek al posto di Ibrahimovic»

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Davideapre ad un ritorno al: le parole dell’allenatore sui rossoneri e sulle scelte che adotterebbe per l’attacco Davide, ex allenatore del Genoa e attualmente senza panchina, ha ammesso ai microfoni di TMW Radio che gli piacerebbe guidare il. «e la Fiorentina? Sono grandi società. Ho allenato per tre anni le giovanili del, se dovessi scegliere quindi opterei per i rossoneri. Mi piace lo stile della società. Esenza. E riprenderei, che è un grande attaccante». Leggi su Calcionews24.com

Cosa accadrà secondo lei con i campionati? "La Serie A ripartirà. Proveranno anche a far ripartire la serie B ma molte squadre non sono attrezzate. Serie C e D ...