Joao Felix sta incontrando alcune difficoltà all'Atletico Madrid. Il portoghese è poco letale nella finalizzazione La prima stagione di Joao Felix all'Atletico Madrid non sta andando bene come si sperava. La vittoria ad Anfield poteva essere uno spartiacque, ma poi il calcio si è fermato (vedremo quando riprenderà). In particolare, il portoghese sta dimostrando scarsa letalità in fase di finalizzazione: solo 4 reti su un totale di 5.50 Expected Goals. Inoltre, secondo Whoscored.com, l'ex Benfica ha la seconda peggiore shot accuracy dei principali campionati europei: tra chi ha tirato almeno 50 volte, solo Mertens ha fatto peggio. Joao Felix deve quindi essere più incisivo in zona gol.

Mercato Juve : l’Atletico Madrid fa sul serio per Bernardeschi

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Alvaro Morata dona la maglia di Liverpool-Atletico Madrid Corriere dello Sport.it Atletico Madrid, Joao Felix: in cosa deve crescere il portoghese

Juve-Atletico, per Bernardeschi si può chiudere a 35 milioni

Come riportato dai colleghi spagnoli di "Don Balon", infatti, il centrocampista classe 1994 della nostra nazionale sarebbe finito nella lista della spesa dell'Atletico Madrid, con mister Simeone ...

