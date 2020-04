Acquisto Huawei P40 Lite: come avere la Band 4 Pro in regalo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Da oggi 15 aprile e fino al 24 maggio chi acquisterà il Huawei P40 Lite riceverà in regalo la Huawei Band 4 Pro, dal valore commerciale di 79 euro. come riportato da 'mondomobileweb.it', l'iniziativa promozionale è valida per tutti i clienti maggiorenni con residenza in Italia e nella Repubblica di San Marino, che finalizzeranno il proprio Acquisto sul Huawei Store Online oppure in uno dei punti vendita aderenti. Verranno considerati validi anche gli acquisti effettuati su Amazon, a patto che il prodotto venga venduto e spedito da Amazon Italia, e sia quindi provvisto di specifici codici ASIN di identificazione, e per le opzioni di colore nero, verde e rosa. Vi ricordiamo che Huawei Band 4 Pro è il braccialetto intelligente del produttore cinese con GPS integrato e monitoraggio del battito cardiaco. Nell'insieme, l'OEM prevede di regalare 1500 premi (200 ... Leggi su optimagazine I 9 migliori accessori per Huawei : guida all’acquisto 2020

Da oggi 15 aprile e fino al 24 maggio chi acquisterà il Huawei P40 Lite riceverà in regalo la Huawei Band 4 Pro, dal valore commerciale di 79 euro. come riportato da 'mondomobileweb.it', l'iniziativa promozionale è valida per tutti i clienti maggiorenni con residenza in Italia e nella Repubblica di San Marino, che finalizzeranno il proprio Acquisto sul Huawei Store Online oppure in uno dei punti vendita aderenti. Verranno considerati validi anche gli acquisti effettuati su Amazon, a patto che il prodotto venga venduto e spedito da Amazon Italia, e sia quindi provvisto di specifici codici ASIN di identificazione, e per le opzioni di colore nero, verde e rosa. Vi ricordiamo che Huawei Band 4 Pro è il braccialetto intelligente del produttore cinese con GPS integrato e monitoraggio del battito cardiaco. Nell'insieme, l'OEM prevede di regalare 1500 premi (200 ...

