Tokyo 2020, la Fiamma Olimpica è stata portata in un luogo segreto (Di martedì 14 aprile 2020) Come riportato da RaiSport, la Fiamma Olimpica, giunta in Giappone dalla Grecia nel mese scorso, è stata spostata in un luogo segreto per evitare assembramenti di pubblico, dopo che il Premier nipponico Shinzo Abe ha annunciato lo stato di emergenza per sette Prefetture, tra le quali Tokyo ed Osaka. Infatti l’ad di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha informato il pubblico che la Torcia Olimpica è ancora sotto la supervisione del Comitato Organizzatore, ma non ha rivelato la località nella quale questa è stata spostata. Inizialmente la Fiamma Olimpica doveva rimanere a Fukushima fino a fine mese, ma la pandemia ha portato alla scelta dello spostamento. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per ... Leggi su oasport Vela - tutte le imbarcazioni dell’Italia già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e chi dovrà ancora giocarsi il pass

Vela - tutti le imbarcazioni dell’Italia già qualificate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e chi dovrà ancora giocarsi il pass

Tokyo2020 - il presidente del CIO : «Cancellare le Olimpiadi? No perchè…» (Di martedì 14 aprile 2020) Come riportato da RaiSport, la, giunta in Giappone dalla Grecia nel mese scorso, èspoin unper evitare assembramenti di pubblico, dopo che il Premier nipponico Shinzo Abe ha annunciato lo stato di emergenza per sette Prefetture, tra le qualied Osaka. Infatti l’ad di, Toshiro Muto, ha informato il pubblico che la Torciaè ancora sotto la supervisione del Comitato Organizzatore, ma non ha rivelato la località nella quale questa èspo. Inizialmente ladoveva rimanere a Fukushima fino a fine mese, ma la pandemia ha portato alla scelta dello spostamento. roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su InstagramClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per ...

SkySport : Tokyo 2020, Bach: 'Altro rinvio di Tokyo 2020 non sarebbe possibile' - MLGcopyright : RT @LaStampa: Sacripante, l’atleta paralimpica del nuoto sincronizzato, prepara Tokyo 2021: «Con le piscine chiuse ho trasformato casa in u… - LaStampa : Sacripante, l’atleta paralimpica del nuoto sincronizzato, prepara Tokyo 2021: «Con le piscine chiuse ho trasformato… - _caioren : Marquei como visto Digimon Adventure: (2020) - 1x1 - Digital Crisis in Tokyo - TommyBrain : RT @ansa_economia: Borsa: Tokyo, apertura in rialzo. Cambi: yen si rivaluta su dollaro ed euro #ANSA -