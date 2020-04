Sala contro la Regione | “Perché i test sierologici non si faranno a Milano?”

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Il sindaco di Milano Beppechiede, indirettamente, allaLombardia perché non si è scelto di includere Milano tra le città da dove iniziare con iche partiranno il 21 aprile: nel suo messaggio quotidiano rivolto ai milanesi in merito all'emergenza coronavirus il primo cittadino ha poi spiegato che a Milano le persone non vanno in giro senza motivo come qualcuno accusa da giorni e che invece proprio grazie alla generosità dei milanesi sono stati raccolti oltre 12 milioni di euro.