Mes, Conte sbugiardato anche da Renzi: «Attacca Meloni e Salvini, ma la pensa come loro» (video) (Di martedì 14 aprile 2020) Giuseppe Conte si metta d’accordo con se stesso. Un giorno dice che l’attacco a reti unificate per insultare Giorgia Meloni e Matteo Salvini gli serviva a «smontare le fake news» e quello dopo sostiene di «non aver mai chiesto» le reti unificate. Nel frattempo che la commissione di Vigilanza, convocata sull’argomento in queste ore, batta un colpo conviene precisare alcune questioni. Innanzitutto, neanche nella repubblica delle Banane il premier s’affaccia in tv nelle ore di massimo ascolto approfittando dell’emergenza sanitaria per rendere pan per focaccia a quei cattivoni dei capi dell‘opposizione sol perché non vogliono smettere di comportarsi da tali. Pare che una volta c’abbia provato Bokassa, ma che poi dovette rinunciare perché li aveva già fatti fuori tutti. Il leader di Iv: «Mattarella, ... Leggi su secoloditalia Le balle di Conte sul Mes - parla Giulio Tremonti : premier demolito - in tre punti

Mes - la prova che sbugiarda Giuseppe Conte

