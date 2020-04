«Maria De Filippi denunciata per la dieta pericolosa». Ma è falso: ecco com’è andata (Di martedì 14 aprile 2020) Maria De Filippi vittima di una bufala clamorosa. Negli ultimi giorni, sul web, sta infatti circolando la notizia della denuncia a carico della storica conduttrice Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo, che avrebbe pubblicizzato una dieta non solo inefficace, ma anche pericolosa. Eppure, niente di tutto questo è vero, anche perché Maria De Filippi non segue una dieta da tantissimo tempo. La notizia, assolutamente falsa, era così titolata: «Maria De Filippi citata in tribunale per una dieta». Nel pezzo-bufala, si spiega che la conduttrice di Canale 5 sarebbe stata denunciata per aver pubblicizzato una dieta pericolosa per la salute. Ovviamente, non c’è nulla di vero in tutto questo, come ha dovuto precisare anche la sua addetta stampa, Elisabetta Soldati: «Se vedete questo annuncio in qualche sito con intervista a Maria De Filippi ... Leggi su newscronaca.myblog Maria De Filippi - chiarimento dal suo ufficio stampa : “Notizia falsa!”

Uomini e Donne - Maria De Filippi cambia tutto : anticipazioni - ecco come sarà

Uomini e donne : Maria De Filippi punta su Gemma e Giovanna (Di martedì 14 aprile 2020)Devittima di una bufala clamorosa. Negli ultimi giorni, sul web, sta infatti circolando la notizia della denuncia a carico della storica conduttrice Mediaset e moglie di Maurizio Costanzo, che avrebbe pubblicizzato unanon solo inefficace, ma anche. Eppure, niente di tutto questo è vero, anche perchéDenon segue unada tantissimo tempo. La notizia, assolutamente falsa, era così titolata: «Decitata in tribunale per una». Nel pezzo-bufala, si spiega che la conduttrice di Canale 5 sarebbe stataper aver pubblicizzato unaper la salute. Ovviamente, non c’è nulla di vero in tutto questo, come ha dovuto precisare anche la sua addetta stampa, Elisabetta Soldati: «Se vedete questo annuncio in qualche sito con intervista aDe...

bnotizie : Maria De Filippi e Barbara d`Urso attaccate senza pietà da un presentatore: `In galera per spaccio di demenza` - Keroppi__ : RT @_TV_Zapping: LA MIA VITA SENTIMENTALE DESCRITTA DA MARIA DE FILIPPI. #uominiedonne - bnotizie : Uomini e Donne, Maria De Filippi cambia tutto: anticipazioni, ecco come sarà – Libero Quotidiano - BasmaOuahhab : RT @_TV_Zapping: LA MIA VITA SENTIMENTALE DESCRITTA DA MARIA DE FILIPPI. #uominiedonne - Giuls9898 : RT @_TV_Zapping: LA MIA VITA SENTIMENTALE DESCRITTA DA MARIA DE FILIPPI. #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi «Maria De Filippi denunciata per la dieta pericolosa». Ma è falso: ecco com'è andata Leggo.it Nicolai scoppia dopo la fine di Amici: «Raccomandato? Non sapevo nemmeno chi fosse Maria»

Nicolai Gorodiskii è un fiume in piena anche dopo la fine di Amici. Finito il programma di Maria De Filippi il ballerino ha voluto dire la sua su alcune cose e lo ha fatto attraverso il suo account In ...

Nicolai contro Alessandra Celentano: “Gente che ti butta m**da”

Amici di Maria De Filippi è finito da un po’, ma sembra che tra qualche protagonista ci siano ancora polemiche in corso. Il ballerino Nicolai, attraverso il suo profilo Instagram, si è scagliato contr ...

Nicolai Gorodiskii è un fiume in piena anche dopo la fine di Amici. Finito il programma di Maria De Filippi il ballerino ha voluto dire la sua su alcune cose e lo ha fatto attraverso il suo account In ...Amici di Maria De Filippi è finito da un po’, ma sembra che tra qualche protagonista ci siano ancora polemiche in corso. Il ballerino Nicolai, attraverso il suo profilo Instagram, si è scagliato contr ...