Le scuse più assurde per sfuggire alla quarantena: “siamo in missione per conto di Dio” [FOTO] (Di martedì 14 aprile 2020) Ormai da più di un mese l’Italia è in lockdown per l’emergenza Coronavirus. Si sta iniziando a studiare la Fase 2 che dovrebbe permettere di uscire gradualmente, ovviamente per il ritorno alla normalità servirà ancora tempo e l’arrivo di un vaccino. Gli ultimi due giorni sono stati veramente particolari, gran parte degli italiani ha trascorso le vacanze di Pasqua e Pasquetta chiusi in casa. Ma, come capita sempre più spesso, non sono mancati i soliti furbetti che hanno provato in ogni modo ad eludere i controlli. Il web si è come al solito scatenato, sono tantissimi i meme pubblicati su Instagram con le scuse più assurde, ovviamente non reali: “siamo in missione per conto di Dio”, si legge. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini. Coppia fa sesso in campagna, fidanzati ‘beccati’ ... Leggi su calcioweb.eu Sono le Venti (Nove) - dal pappagallo “al guinzaglio” al “devo andare dall’amante” : ecco le scuse più bizzarre per uscire

Divieti violati anche a Pasquetta. Tra balle e scuse - il più ingegnoso tenta di raggiungere il parco col paracadute

