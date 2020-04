La strage di Hillsborough | una delle tragedie più atroci del calcio | racconto di un

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 aprile 2020) È stata la più grande tragedia dello sport britannico. Era il 15 aprile 1989 e si giocava Liverpool-Nottingham Forest, replay della semifinale di FA Cup sul campo neutro dell’a Sheffield. Le due tifoserie furono sistemate e distanza. All’apertura dei cancelli, i supporters dei Reds, spinti dalla calca, imboccarono il tunnel che porta ai recinti centrali della Leppings Leane. Poco dopo, la Polizia ordinò l’apertura dell’ingresso C per alleggerire la pressione. Si creò una calca all’ingresso. Le forze dell’ordine non fecero defluire la gente verso altre entrate. Alle 15.05 crollò una recinzione del settore 3 della Leppings Lane. Un minuto dopo, un agente di polizia a cavallo entrò in campo e ordinò all’arbitro di sospendere la gara. I giocatori guadagnarono gli spogliatoi mentre ...