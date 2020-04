Incendio all’Ospedale Covid Center nel salernitano: a fuoco garze e mascherine usate (Di martedì 14 aprile 2020) Un Incendio si è sviluppato questa mattina all'Ospedale Luigi Curto di Polla, in provincia di Salerno, riconvertito a marzo in Covid Hospital dalla Regione Campania, per il ricovero dei pazienti affetti da Coronavirus. In fiamme il deposito che si trova al piano terra, dove erano stoccati i rifiuti speciali, come garze e mascherine. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) Unsi è sviluppato questa mattina all'Ospedale Luigi Curto di Polla, in provincia di Salerno, riconvertito a marzo inHospital dalla Regione Campania, per il ricovero dei pazienti affetti da Coronavirus. In fiamme il deposito che si trova al piano terra, dove erano stoccati i rifiuti speciali, come. Sul posto vigili dele carabinieri.

