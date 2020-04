Didattica a distanza, la mancanza di contatto si fa sentire: pure gli hacker lo sanno (Di martedì 14 aprile 2020) di Valentina Petri* Hey hacker. Dico a voi. Sì, voi che in quarantena non avete trovato di meglio che sollazzarvi intrufolandovi nelle lezioni scolastiche a distanza. Fate apparire dei video inopportuni (ma voi lo sapete cosa gira sui telefoni dei ragazzi, sì? E allora datevi meno arie, che non avete sconvolto nessuno), fate crashare i programmi (che si impallano parecchio anche da soli, fossi in voi non mi prenderei tutto il merito), fate impazzire i professori (ma siamo vicini alla follia già di nostro e non è ancora arrivato maggio, lì sì che diventiamo deliranti). Interrompete l’attività Didattica, oh, poffarbacco. Io non vorrei minare la vostra autostima, ma ecco, noi ci saremmo piuttosto abituati. Io non ricordo una mia lezione di sessanta minuti in nessuna scuola di nessun ordine e grado che non sia stata funestata ... Leggi su ilfattoquotidiano Min. Istruzione : "Didattica a distanza un obbligo - non più un'opzione"

Coronavirus e scuola - il ministro Azzolina : “Eravamo arretrati nella cultura digitale - la didattica a distanza non può più essere opzionale”

