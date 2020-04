«Diavoli» | la première virtuale della serie Sky più attesa dell’anno in tempi di

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 aprile 2020) In tempi di pandemia molte delle cerimonie legate al lancio di un film o di una serie tv sono costrette a un ripensamento generale. Sfruttando la tecnologia di cui disponiamo, gli eventi più esclusivi si trasformano, quindi, in nuove occasioni di partecipazione, in piattaforme che cercano di coinvolgere il pubblico in maniera nuova, originale. È quanto ha in mente di fare Sky per il lancio di Diavoli, la nuova serie Sky Original che arriva il 17 aprile su Sky Atlantic e Now Tv e che coinvolgerà gli spettatori in un’iniziativa fuori dal comune. Vista l’impossibilità di una partecipazione vis à vis, Sky ha, infatti, deciso di dare la possibilità a un gruppo di fan di partecipare a una première molto singolare. https://www.youtube.com/watch?v=t0LYYLxzDGY&t=1s