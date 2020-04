Da Israele uno studio contro il lockdown | “Il virus si esaurisce in 70 giorni”

Leggi su it.insideover

(Di martedì 14 aprile 2020) C’è un numero, tra i tanti diffusi in queste settimane contrassegnate dall’emergenza corona, che secondo unoisraeliano è quello da tenere maggiormente in considerazione: si tratta del 70. Esso rappresenterebbe il totale della durata di un ciclo epidemico di Sars Cov2 in tutti i vari Paesi colpiti dall’emergenza sanitaria. A rivelarlo è stato, in particolare, l’ex generale israeliano Isaac Ben Israel, capo del programma di studi sulla sicurezza dell’Università di Tel Aviv e presidente del Consiglio nazionale per le ricerche e lo sviluppo. Intervistato su Channel12, Ben Israel ha spiegato come sia possibile, in tutti i vari Paesi coinvolti dalla pandemia, scovare dei punti in comune nell’andamento della curva epidemiologica. A partire, per l’appunto, dal numero dei giorni che intercorrerebbero tra il ...