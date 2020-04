Cronavirus, Codacons: “Con vetture ferme perdite per 1,3 miliardi di euro al mese in RC Auto. Servono rimborsi e sconti” (Di martedì 14 aprile 2020) I danni del lockdown da Coronavirus sul comparto auto sembrano ingenti, e saranno calcolati con precisione nei mesi a venire. Vanno dal calo delle vendite alle chiusure dei concessionari, con relativa perdita dei posti di lavoro, fino all’impatto vero e proprio sui consumatori. Quelli che la macchina ce l’hanno ma non possono usarla, viste le limitazioni negli spostamenti imposte dall’emergenza sanitaria in atto. E’ innegabile, ad esempio, che gli automobilisti stiano subendo un danno economico, dal momento pagano polizze RC Auto anche se non possono circolare liberamente. E se è vero che il Senato ha approvato un emendamento, riguardo alla riconversione del DL n. 18 del 17 marzo 2020 per il sostegno economico alle famiglie, che consente la sospensione fino al 31 luglio dell’RC (sia per le quattro che per le due ruote), allungandone di fatto la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 aprile 2020) I danni del lockdown da Coronavirus sul comparto auto sembrano ingenti, e saranno calcolati con precisione nei mesi a venire. Vanno dal calo delle vendite alle chiusure dei concessionari, con relativa perdita dei posti di lavoro, fino all’impatto vero e proprio sui consumatori. Quelli che la macchina ce l’hanno ma non possono usarla, viste le limitazioni negli spostamenti imposte dall’emergenza sanitaria in atto. E’ innegabile, ad esempio, che gli automobilisti stiano subendo un danno economico, dal momento pagano polizze RC Auto anche se non possono circolare liberamente. E se è vero che il Senato ha approvato un emendamento, riguardo alla riconversione del DL n. 18 del 17 marzo 2020 per il sostegno economico alle famiglie, che consente la sospensione fino al 31 luglio dell’RC (sia per le quattro che per le due ruote), allungandone di fatto la ...

Ultime Notizie dalla rete : Cronavirus Codacons Cronavirus, Codacons: “Con vetture ferme perdite per 1,3 miliardi di euro al mese in RC Auto Il Fatto Quotidiano San Giuseppe Vesuviano, negozio chiuso per Decreto: titolare pignorato da creditore

Storie che dimostrano il trattamento riservato ai consumatori, bersagliati da richieste di pagamento, spesso paradossali, che non tengono minimamente conto del periodo particolare e delicato dovuto ...

Storie che dimostrano il trattamento riservato ai consumatori, bersagliati da richieste di pagamento, spesso paradossali, che non tengono minimamente conto del periodo particolare e delicato dovuto ...