Covid-19: Al via collaborazione tra GSK e Sanofi per lo sviluppo di un vaccino (Di mercoledì 15 aprile 2020) GSK e Sanofi annunciano oggi di aver firmato un accordo per avviare una collaborazione per lo sviluppo di un vaccino Covid-19, utilizzando le tecnologie innovative di entrambe le società, per contribuire a far fronte alla pandemia in corso. Sanofi contribuirà con il suo antigene S-proteina Covid-19, che si basa sulla tecnologia del DNA ricombinante. Questa tecnologia ha prodotto una corrispondenza genetica esatta con le proteine presenti sulla superficie del virus e la sequenza di DNA che codifica questo antigene è stata combinata nel DNA della piattaforma di espressione del baculovirus, la base del prodotto influenzale ricombinante autorizzato da Sanofi negli Stati Uniti. GSK metterà a disposizione la sua comprovata tecnologia adiuvante pandemica. L’uso di un adiuvante può essere di particolare importanza in una situazione di pandemia ... Leggi su 2anews Eparina | via libera della Aifa a sperimentazione anti Covid-19

A fine aprile al via test su uomo vaccino anti-Covid Italia-Gb

In aprile via test su uomo vaccino anti-Covid Italia-Gb. A settembre disponibile per sanitari e forze dell'Ordine (Di mercoledì 15 aprile 2020) GSK eannunciano oggi di aver firmato un accordo per avviare unaper lodi un-19, utilizzando le tecnologie innovative di entrambe le società, per contribuire a far fronte alla pandemia in corso.contribuirà con il suo antigene S-proteina-19, che si basa sulla tecnologia del DNA ricombinante. Questa tecnologia ha prodotto una corrispondenza genetica esatta con le proteine presenti sulla superficie del virus e la sequenza di DNA che codifica questo antigene è stata combinata nel DNA della piattaforma di espressione del baculovirus, la base del prodotto influenzale ricombinante autorizzato danegli Stati Uniti. GSK metterà a disposizione la sua comprovata tecnologia adiuvante pandemica. L’uso di un adiuvante può essere di particolare importanza in una situazione di pandemia ...

Agenzia_Ansa : #Vaccino anti-#Covid19, a fine aprile al via i test sull'uomo #coronavirus #ANSA - sole24ore : Vaccino Covid-19, sprint di azienda italiana: a fine aprile i test sull’uomo - Agenzia_Ansa : Vaccino anti-Covid, in aprile via ai test sull'uomo #ANSA - erica_fiorini : Vaccino Covid-19, sprint di azienda italiana: a fine aprile i test sull’uomo @sole24ore - CarmelinaCarmi : RT @Agenzia_Ansa: #COVID-19 L'isolamento fa riscoprire nuove forme di socialità e le persone della porta o della finestra accanto. A #Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid via Via al Covid-bond tricolore dedicato ai risparmiatori Il Messaggero Con Jeep resti a casa e prenoti un super bonus che vale fino al 31 luglio

Il Coronavirus non blocca la creatività ed FCA mette in pratica lo slogan "parcheggiati ... Sul sito Jeep era scritto ben chiaro “lasciaci i tuoi dati, riceverai un coupon via mail e sarai ...

Che cosa è in gioco a livello Ue

Storia vecchia, dal Patto Atlantico in poi, motivi politici hanno spinto via via chi era all'opposizione a drammatizzare decisioni importanti ... è che i suoi quattrini siano destinati al ...

Il Coronavirus non blocca la creatività ed FCA mette in pratica lo slogan "parcheggiati ... Sul sito Jeep era scritto ben chiaro “lasciaci i tuoi dati, riceverai un coupon via mail e sarai ...Storia vecchia, dal Patto Atlantico in poi, motivi politici hanno spinto via via chi era all'opposizione a drammatizzare decisioni importanti ... è che i suoi quattrini siano destinati al ...