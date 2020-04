Coronavirus: Piemonte, Inail riconosce indennità per il decesso di un sanitario (Di martedì 14 aprile 2020) In Piemonte l’Inail ha deciso di riconoscere come infortunio mortale il decesso di un operatore sanitario a causa dell’epidemia di Coronavirus e ha previsto un’indennità per la sua famiglia. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ha riconosciuto in Piemonte che il decesso di un operatore sanitario a causa del Coronavirus deve … L'articolo Coronavirus: Piemonte, Inail riconosce indennità per il decesso di un sanitario proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - il caso Piemonte : contagi più veloci che altrove

