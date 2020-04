Comune di Napoli: sostegno a donne e persone LGBTQI vittime di violenza (Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: #NonTiLasciamoSol* è la campagna del Comune di Napoli per donne e persone LGBTQI vittime di violenza (che potranno essere accolte presso alcune strutture ricettive). Se sei costrett* in casa con un partner o un familiare violento e hai necessità di poter usufruire di un alloggio temporaneo in questi giorni di emergenza, le Associazioni e i Centri Antiviolenza ci sono per darti tutto l’ascolto e il supporto di cui hai bisogno. Su proposta dell’Assessorato alle Pari opportunità e dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, il Comune di Napoli ha siglato un accordo con strutture ricettive che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere, durante l’emergenza da Covid-19, donne sole o con figli minori e persone LGBTQI vittime di violenza domestica. Il percorso si può attivare chiamando il Numero Rosa 800864781 ... Leggi su 2anews Buoni spesa - il Comune di Napoli invia i primi 5000 PIN

UFFICIALE – Il Comune di Napoli invia i PIN per i buoni alimentari

UFFICIALE - Comune di Napoli - inviati ai cittadini i pin per i buoni alimentari del Fondo Comunale di Solidarietà (Di martedì 14 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: #NonTiLasciamoSol* è la campagna deldiperdi(che potranno essere accolte presso alcune strutture ricettive). Se sei costrett* in casa con un partner o un familiare violento e hai necessità di poter usufruire di un alloggio temporaneo in questi giorni di emergenza, le Associazioni e i Centri Antici sono per darti tutto l’ascolto e il supporto di cui hai bisogno. Su proposta dell’Assessorato alle Pari opportunità e dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, ildiha siglato un accordo con strutture ricettive che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere, durante l’emergenza da Covid-19,sole o con figli minori edidomestica. Il percorso si può attivare chiamando il Numero Rosa 800864781 ...

ABosurgi : RT @PSchioppa: @il_borbonico E pensare che il comune di #Napoli non riesce a liberarsi di un debito del terremoto dell'ottanta. https://t.c… - il_borbonico : RT @PSchioppa: @il_borbonico E pensare che il comune di #Napoli non riesce a liberarsi di un debito del terremoto dell'ottanta. https://t.c… - PSchioppa : @il_borbonico E pensare che il comune di #Napoli non riesce a liberarsi di un debito del terremoto dell'ottanta. - gazzettanapoli : Coronavirus, Comune di Napoli consegna pc alle famiglie con studenti. - alinatede : RT @RadioCapital_fm: 'Con poche munizioni ci siamo attivati: fondo comunale di solidarietá per 30 mila famiglie, la rete solidarietà napole… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Napoli Buoni spesa, al Comune di Napoli un tesoretto di 4 milioni: «In arrivo nuovi aiuti» Il Mattino Metrò, Unesco, corso Vittorio Emanuele: da inizio maggio a Napoli 50 cantieri al lavoro

Da lunedì 4 maggio a Napoli dovrebbero riaprire «almeno cinquanta cantieri». La stima però «è solo orientativa», ed è dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Carmine Piscopo. Un numero ...

Ecco chi è Giuseppe Alviti vero Influencer social

Se fosse nato in America sarebbe stato datto oggetto di studio presso le migliori università per le sue doti non comuni di comunicazione e informazione Cit. Prof. Carmine Alboretti ...

Da lunedì 4 maggio a Napoli dovrebbero riaprire «almeno cinquanta cantieri». La stima però «è solo orientativa», ed è dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli, Carmine Piscopo. Un numero ...Se fosse nato in America sarebbe stato datto oggetto di studio presso le migliori università per le sue doti non comuni di comunicazione e informazione Cit. Prof. Carmine Alboretti ...