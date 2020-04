Chiara Nasti | l’influencer | “Ogni donna deve avere un asino che paghi ogni cosa” E sui

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) “dovrebbequattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e unchepercosa (papà Enzo)”. Così ha scritto l’influencerpubblicando su Instagram una sua foto al volante di una lussuosa auto sportiva, che si deduce essere un regalo fattole dal padre. Parole forti e quantomai fuori luogo soprattutto in questo periodo in cui migliaia di persone soffrono per le vittime del coronavirus e per la crisi economica. E così nei commenti al suo post si sono scatenate le critiche: “Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare unacosì”, ha tuonato qualcuno. Poi ancora: “’E unche paga tutto’, se fossi in tuo padre di manderei a raccogliere i pomodori”, “Terribile quello che hai scritto”, ...