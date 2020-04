Brioschi prosegue l’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) –Sviluppo Immobiliare, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea deglisti del 29 aprile 2019, comunica di aver acquistato, dal 6 al 10 aprile 2020, complessivamente 15.000ordinarie, pari allo 0,0019% del capitale sociale, al prezzo unitario medio di 0,0708 euro, per un controvalore pari a 1.062,00 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, l’operatore immobiliare italiano ha in portafoglio 8.569.932, pari all’1,0880% del capitale sociale. Nel frattempo, in Borsa, buona la performance diche si attesta a 0,073 euro, con un aumento dell’1,67%.