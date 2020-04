Box in plexiglass tra ombrelloni: l'idea per tornare in spiaggia (mantenendo le distanze) (Di martedì 14 aprile 2020) Quest’anno gli italiani potranno andare al mare? E come? Sono gli interrogativi che in questi giorni di emergenza sanitaria si pongono sia i bagnanti che gli operatori economici. Una prima risposta giunge dalla “Nuova Neon Group 2” di Serramazzoni (Modena), azienda che sta proponendo una soluzione al problema del distanziamento in spiaggia.La realtà modenese, infatti, ha progettato box trasparenti con pareti di plexiglass e profili in alluminio, di 4,5 metri per lato con un “accesso” da un metro e mezzo di ampiezza. Tra le proposte, inoltre, ci sarebbe quella di lasciare almeno tre metri tra un ombrellone e l’altro, in aggiunta a barriere di plexiglas da interporre tra ogni coppia di lettini. Bisognerà attendere per comprendere se, da progetto, l'idea potrà essere adottata e diventare realtà. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 aprile 2020) Quest’anno gli italiani potranno andare al mare? E come? Sono gli interrogativi che in questi giorni di emergenza sanitaria si pongono sia i bagnanti che gli operatori economici. Una prima risposta giunge dalla “Nuova Neon Group 2” di Serramazzoni (Modena), azienda che sta proponendo una soluzione al problema del distanziamento in.La realtà modenese, infatti, ha progettato box trasparenti con pareti die profili in alluminio, di 4,5 metri per lato con un “accesso” da un metro e mezzo di ampiezza. Tra le proposte, inoltre, ci sarebbe quella di lasciare almeno tre metri tra un ombrellone e l’altro, in aggiunta a barriere di plexiglas da interporre tra ogni coppia di lettini. Bisognerà attendere per comprendere se, da progetto, l'potrà essere adottata e diventare realtà.

