Benedetta Rossi è stata offesa sui social, lei risponde così (Di martedì 14 aprile 2020) Benedetta Rossi è una Food Blogger che ha conquistato notorietà grazie al suo canale totalmente incentrato sulla cucina, intitolato “Fatto in casa da Benedetta”. Specie in questo periodo, i suoi consigli in cucina, sono cliccatissime e molte sono le persone che apprezzano le sue ricette. Ultime indiscrezioni ci dicono, che non tutti i follower hanno buone intenzioni. Benedetta Rossi infatti è stata pesantemente insultata e presa di mira sui social. Nelle scorse ore su Twitter è apparso un commento di pessimo gusto: “Non potete capire quanto mi infastidisce ‘sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”. Ma il Twitter non termina qui: “Nella puntata di oggi ha proposto delle uova per decorare la tavola. Un f*****o tovagliolo attorno a un uovo che era brutto come Voldemort. ... Leggi su bigodino Il marito di Benedetta Rossi : “Attaccata da un branco - l’ho difesa come moglie e come donna”

Benedetta Rossi choc viene attacca sui social lei risponde a tono

Benedetta Rossi fa un video contro il bullo che l’aveva offesa (…che in passato aveva attaccato mezzo web) (Di martedì 14 aprile 2020)è una Food Blogger che ha conquistato notorietà grazie al suo canale totalmente incentrato sulla cucina, intitolato “Fatto in casa da”. Specie in questo periodo, i suoi consigli in cucina, sono cliccatissime e molte sono le persone che apprezzano le sue ricette. Ultime indiscrezioni ci dicono, che non tutti i follower hanno buone intenzioni.infatti èpesantemente insultata e presa di mira sui. Nelle scorse ore su Twitter è apparso un commento di pessimo gusto: “Non potete capire quanto mi infastidisce ‘sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”. Ma il Twitter non termina qui: “Nella puntata di oggi ha proposto delle uova per decorare la tavola. Un f*****o tovagliolo attorno a un uovo che era brutto come Voldemort. ...

radiodeejay : La risposta, però, non è direttamente di Benedetta Rossi - zazoomblog : Benedetta Rossi è stata offesa sui social lei risponde così - #Benedetta #Rossi #stata #offesa - mendesmysqvad : Direi di assegnare aprile a Benedetta Rossi per aver asfaltato un utente di twitter con tanto di “stacce fratè” ?? - giovannaitri8 : RT @aR21ooo: Benedetta Rossi in tendenza su Twitter per aver asfaltato un utente del Twitter che l’ha offesa. GODO COME UN RICCIO APPENA N… - _ar1anna__ : RT @jupitears: “ci vuole molto più coraggio a scusarsi che ad insultare” (Benedetta Rossi, 14 aprile 2020) -