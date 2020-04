Banche sotto pressione sul Listino (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Giornata difficile per il comparto bancario, che torna a scontare l’allargamento dello Spread verso i 200 punti base. Il comparto è fra i peggiori del mercato, riflettendo sull’indice Ftse Italia Banks un ribasso dell’1% circa. In rosso Unicredit che perde il 3,64%, seguita da Banco BPM che perde l’1,93%, BPER l’1,83% ed Intesa Sanpaolo l’1,134%. Fra le Midcap tengono bene Banca Ifis e Banca MPS. Leggi su quifinanza Borse limitano danni con Wall Street. Milano la peggiore con banche - spread sotto 180

L’euro ha sfiorato gli 1,09 dollari, mentre il bitcoin è sceso sotto i 7.000 dollari (poco meno di 6.500 euro ... a “Neutrale” il giudizio. La stessa banca d’affari ha sforbiciato da 2,05 euro a 0,85 ...

Le banche centrali stampano moneta per battere il Coronavirus. La classifica

E il bilancio è tornato a salire. C'è il crescente rischio che si sia creato tra mercati e banche centrali un circolo vizioso all'interno del quale i primi tengano sotto scacco le seconde. Circolo che ...

