Vaccino coronavirus | quando sarà pronto? Test sull’uomo a fine aprile | prime dosi per

(Di lunedì 13 aprile 2020) L’emergenzaha messo in ginocchio il nostro paese. Nelle ultime ore si inseguono le notizie sull’attesissimo. Secondo quanto riportato dal sito di Repubblica, infatti, ain Inghilterra inizieranno iaccelerati sull’uomo – su 550 volontari sani – delcontro il Covid-19 messo a punto dall’azienda Advent-Irbm di Pomezia insieme con lo Jenner Institute della Oxford University. In un’intervista rilasciata ad Ansa, l’amministratore delegato di Irbm, Piero Di Lorenzo, ha fatto il punto della situazione:”In virtù dei dati acquisiti nelle ultime settimane il primo lotto delpartirà da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno iaccelerati su 550 volontari sani. E’ ormai in fase finale la trattativa per un finanziamento di rilevante ...