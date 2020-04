I migranti se ne fregano del coronavirus: in 101 sbarcano a Pozzallo (Di lunedì 13 aprile 2020) Continua l’assalto dei migranti in Sicilia. Mentre gli italiani festeggiavano la Pasqua a casa, ieri sera era a Pozzallo sono sbarcati da un barcone altri 101 migranti. Tutti sono stati trasferiti al centro di sperimentazione agricola della Regione siciliana, che si trova tra Comiso e Ragusa, dove staranno in quarantena. I migranti sono tutti uomini e arrivano dall’Africa subsahariana. Pozzallo, la Lega attacca Conte «Ma come, il governo non aveva dichiarato ufficialmente, con un decreto firmato da ben quattro ministri, che l’Italia a causa della pandemia non è un porto sicuro? Per quale motivo allora oggi, nel giorno di Pasqua, 101 migranti sono stati fatti sbarcare a Pozzallo? Dove un ospite egiziano dell’hotspot è già risultato positivo al Covid-19?». Lo chiede Eugenio Zoffili (Lega), Presidente del Comitato Schengen. ... Leggi su secoloditalia I migranti se ne fregano dei divieti e giocano a calcetto alla Stazione Tiburtina (video) (Di lunedì 13 aprile 2020) Continua l’assalto deiin Sicilia. Mentre gli italiani festeggiavano la Pasqua a casa, ieri sera era asono sbarcati da un barcone altri 101. Tutti sono stati trasferiti al centro di sperimentazione agricola della Regione siciliana, che si trova tra Comiso e Ragusa, dove staranno in quarantena. Isono tutti uomini e arrivano dall’Africa subsahariana., la Lega attacca Conte «Ma come, il governo non aveva dichiarato ufficialmente, con un decreto firmato da ben quattro ministri, che l’Italia a causa della pandemia non è un porto sicuro? Per quale motivo allora oggi, nel giorno di Pasqua, 101sono stati fatti sbarcare a? Dove un ospite egiziano dell’hotspot è già risultato positivo al Covid-19?». Lo chiede Eugenio Zoffili (Lega), Presidente del Comitato Schengen. ...

