Crysis sta per tornare? Il profilo Twitter si riattiva all'improvviso scatenando l'hype

Dopo essere rimasto in silenzio per tre anni e mezzo, l'account Twitter ufficiale della serie Crysis ha improvvisamente ripreso vita, pubblicando un tweet abbastanza criptico, ma che ha fatto salire la curiosità dei fan.Il tweet recita semplicemente "Receiving Data" e non viene annunciato nient'altro: EA prevede di riavviare il franchise con un nuovo capitolo o si tratta di un remake? Attualmente non lo sappiamo. La serie FPS non è andata oltre al terzo capitolo pubblicato su PlayStation 3, PC ed Xbox 360 all'inizio del 2013.Ciò ci fa chiedere se EA stia pianificando di rimasterizzare i giochi esistenti o di creare un nuovo capitolo. Tuttavia, se si tratta di un titolo esclusivo, dobbiamo dedurre che arriverà per console di prossima generazione, PlayStation 5 ed Xbox Series X. Purtroppo l'account Twitter non ha pubblicato ulteriori dettagli: non ci resta ...

