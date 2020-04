Cosi l'Austria vuole essere un modello per la "fase due" (Di lunedì 13 aprile 2020) L’Austria si è data un obiettivo, insieme ambizioso e simbolico: indicare un modello di riapertura graduale ai vicini europei coinvolti dall’emergenza coronavirus. E’ per questo che, in anticipo rispetto alle tempistiche che si sono dati tutti gli altri, il cancelliere Sebastian Kurz ha deciso che d Leggi su ilfoglio Coronavirus - così l’Italia sta contagiando l’Europa : dai focolai della pianura Padana il virus ha raggiunto Spagna - Croazia - Austria e Svizzera (Di lunedì 13 aprile 2020) L’si è data un obiettivo, insieme ambizioso e simbolico: indicare undi riapertura graduale ai vicini europei coinvolti dall’emergenza coronavirus. E’ per questo che, in anticipo rispetto alle tempistiche che si sono dati tutti gli altri, il cancelliere Sebastian Kurz ha deciso che d

Negozi riaperti in Austria, la Norvegia torna a scuola: l’Europa prova a ripartire. Ma c’è chi ritarda la “fase 2”

E così, dati alla mano, si cerca di fissare una data per allentare la stretta. In Europa c'è chi ha già deciso di allargare le maglie, come Austria, Danimarca, Norvegia e Repubblica Ceca. Altri Paesi, ...

