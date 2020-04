Coronavirus, FOCUS sul modello-Calabria: oggi altro boom di guariti, Ospedali vuoti e record più basso di nuovi casi da un mese [DATI e GRAFICI] (Di lunedì 13 aprile 2020) Il modello-Calabria contro l’epidemia di Coronavirus funziona sempre meglio: la Regione più meridionale dell’Italia peninsulare che conta 2 milioni di abitanti è vicinissima a raggiungere il traguardo di “pazienti zero”. oggi, infatti, sono appena 5 i nuovi casi rilevati in tutta la Regione. Non erano così pochi dal 13 marzo, esattamente un mese fa! I 5 casi positivi sono stati rilevati su 385 tamponi: un dato ben inferiore rispetto a quelli dei giorni scorsi, ma assolutamente comprensibile con i dati di ieri (8 positivi) e avantieri (14 positivi). I tamponi, infatti, vengono fatti ogni giorno ai contatti dei casi accertati nel giorno precedente, quindi meno casi ci sono e meno tamponi vengono effettuati (perchè meno sta circolando l’epidemia). Quando l’epidemia non c’era, infatti, non c’erano tamponi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - focus sul mondo : in Ecuador rimossi 800 corpi dalle case - in USA superati i 22 mila morti - in Francia è ancora lockdown

Coronavirus - Von der Leyen : “Stanziati 15mld ai partner nel mondo - focus su Africa”

Coronavirus - FOCUS su Animali e Covid- 19 (Di lunedì 13 aprile 2020) Ilcontro l’epidemia difunziona sempre meglio: la Regione più meridionale dell’Italia peninsulare che conta 2 milioni di abitanti è vicinissima a raggiungere il traguardo di “pazienti zero”., infatti, sono appena 5 i nuovi casi rilevati in tutta la Regione. Non erano così pochi dal 13 marzo, esattamente un mese fa! I 5 casi positivi sono stati rilevati su 385 tamponi: un dato ben inferiore rispetto a quelli dei giorni scorsi, ma assolutamente comprensibile con i dati di ieri (8 positivi) e avantieri (14 positivi). I tamponi, infatti, vengono fatti ogni giorno ai contatti dei casi accertati nel giorno precedente, quindi meno casi ci sono e meno tamponi vengono effettuati (perchè meno sta circolando l’epidemia). Quando l’epidemia non c’era, infatti, non c’erano tamponi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il direttore di Focus positivo: 'La Lombardia nega tamponi' #coronavirusitalia - LegaSalvini : ++ UNIONE EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN ANNUNCIA SUBITO 15 MILIARDI DI AIUTI PER L'AFRICA ++ - AntonioGraziani : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, non solo danni ai polmoni, colpisce anche cuore e cervello: ecco i sintomi - Martius_pistach : RT @LegaSalvini: ++ UNIONE EUROPEA, URSULA VON DER LEYEN ANNUNCIA SUBITO 15 MILIARDI DI AIUTI PER L'AFRICA ++ - futuroprossimo : Strade di servizio chiuse alle auto, nuove reti di piste ciclabili e focus sui pedoni: cosí le città si preparano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus FOCUS Il coronavirus ci fa ascoltare il rumore della Terra Focus Coronavirus, che cosa dice l''ordinanza di Pasquetta' di Zaia

Confermata la possibilità di tenere mercati all'aperto , con le limitazioni già previste, mentre viene ammesso 'lo spostamento per l'assistenza al parto da parte di un genitore'. Per le feste del 25 a ...

Clare Waight Keller lascia Givenchy dopo tre anni

Senza Direttore artistico e le chiusure delle fabbriche per l’emergenza Coronavirus, Givenchy ha deciso di cancellare la collezione pre-spring e come conseguenza al blocco non produrrà la collezione ...

Confermata la possibilità di tenere mercati all'aperto , con le limitazioni già previste, mentre viene ammesso 'lo spostamento per l'assistenza al parto da parte di un genitore'. Per le feste del 25 a ...Senza Direttore artistico e le chiusure delle fabbriche per l’emergenza Coronavirus, Givenchy ha deciso di cancellare la collezione pre-spring e come conseguenza al blocco non produrrà la collezione ...