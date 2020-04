“Bevi se vai al Manchester United” e il calciatore lo fa: tifosi dei Red Devils in delirio (Di lunedì 13 aprile 2020) Tanti club sulle tracce di Jadon Sancho. Il calciatore inglese del Borussia Dortmund ha alimentato i sogni del Manchester United con una diretta Instagram. Un utente ha scritto: “Bevi se andrai al Manchester United”. E incredibilmente Sancho ha sorseggiato dell’acqua da una bottiglietta lì vicino. Il solito indizio social potremmo dire. Ma tanto è bastato per mandare in visibilio i fans dei Red Devils. Champions ed Europa League, nuova indiscrezione dall’Inghilterra: i 3 possibili format Mi sento inferiore a pochi in Serie A. Senza le mie 20 gocce smetterò”: la fiducia dell’allenatore di CL'articolo “Bevi se vai al Manchester United” e il calciatore lo fa: tifosi dei Red Devils in delirio CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 13 aprile 2020) Tanti club sulle tracce di Jadon Sancho. Ilinglese del Borussia Dortmund ha alimentato i sogni delUnited con una diretta Instagram. Un utente ha scritto: “Bevi se andrai alUnited”. E incredibilmente Sancho ha sorseggiato dell’acqua da una bottiglietta lì vicino. Il solito indizio social potremmo dire. Ma tanto è bastato per mandare in visibilio i fans dei Red. Champions ed Europa League, nuova indiscrezione dall’Inghilterra: i 3 possibili format Mi sento inferiore a pochi in Serie A. Senza le mie 20 gocce smetterò”: la fiducia dell’allenatore di CL'articolo “Bevi se vai alUnited” e illo fa:dei RedinCalcioWeb.

