Tragedia per un ex Serie A: ucciso il giovane figlio a colpi d’arma da fuoco [NOME e DETTAGLI] (Di domenica 12 aprile 2020) Una Tragedia, un dramma. E’ quella che ha colpito un ex giocatore di Serie A, che ha visto la scomparsa del figlio, ucciso a colpi d’arma da fuoco. L’ex centrocampista brasiliano Beto in Italia c’è stato solo di passaggio, al Napoli, nella stagione 1996-1997 (22 presenze e 4 gol). Poi, perlopiù Brasile. Adesso, però, si trova a dover descrivere l’atroce morte del figlio, vittima di omicidio a Rio de Janeiro. Si chiamava Joubert Martins Filho, aveva 23 anni ed è stato assassinato a Piedade. E’ lo stesso padre ad annunciare la tragica notizia con un lunghissimo post su Instagram: “Oggi sento il dolore che dovrebbe essere proibito da una madre e da un padre. La perdita di un bambino, il dolore e l’immenso forse non passeranno mai, scappano dalle parole, volevo solo farti sapere che anche a modo mio ti amavo ... Leggi su calcioweb.eu Irene - la sarta che regala mascherine ai sordi : «Così non penso al Coronavirus - la notte per me è una tragedia» – Il video

Irene - la sarta che regala mascherine ai sordomuti : «Così non penso al Coronavirus - la notte per me è una tragedia» – Il video

Ferrari si dimette dal Consiglio europeo ricerca : «L’Europa non ha fatto nulla per questa tragedia» (Di domenica 12 aprile 2020) Una, un dramma. E’ quella che hato un ex giocatore diA, che ha visto la scomparsa deld’arma da. L’ex centrocampista brasiliano Beto in Italia c’è stato solo di passaggio, al Napoli, nella stagione 1996-1997 (22 presenze e 4 gol). Poi, perlopiù Brasile. Adesso, però, si trova a dover descrivere l’atroce morte del, vittima di omicidio a Rio de Janeiro. Si chiamava Joubert Martins Filho, aveva 23 anni ed è stato assassinato a Piedade. E’ lo stesso padre ad annunciare la tragica notizia con un lunghissimo post su Instagram: “Oggi sento il dolore che dovrebbe essere proibito da una madre e da un padre. La perdita di un bambino, il dolore e l’immenso forse non passeranno mai, scappano dalle parole, volevo solo farti sapere che anche a modo mio ti amavo ...

angelomangiante : 22 morti a causa del coronavirus in una casa per disabili psichici nel bresciano. Un'altra tragedia sconvolgente.… - gaiatortora : A un mese dall inizio di questa tragedia siamo ancora qui a cercare mascherine. Ridicolo. Per non dire altro. - Sport_Mediaset : Tragedia per l'ex #Napoli #Beto: ucciso il figlio a colpi di pistola. Il figlio dell'ex centrocampista brasiliano a… - LaMentina23 : @mmiicchheellaa Ma cosa. Una tragedia. Attendo le 18 per la mia birretta - CalcioWeb : Tragedia per un ex Serie A: ucciso il giovane figlio a colpi d'arma da fuoco [NOME e DETTAGLI] - -