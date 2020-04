Parrucchieri e barbieri chiusi | “una assurdità | lavorano gli abusivi a domicilio”

(Di domenica 12 aprile 2020) Pasquale Faeta, barbiere di Secondigliano a Napoli: "Siamo alla fame, non incassiamo un euro da più di un mese, mentre le bollette continuano ad arrivare. Ma mentre noistiamo a casa a non fare niente, glicontinuano ad andare a domicilio a tagliare i capelli. Lo Stato ci aiuti".

Ma mentre noi barbieri stiamo a casa a non fare niente. Molti clienti ci chiedono di riprendere l'attività. Io dico sempre di no, a malincuore. Mentre gli abusivi continuano ad andare a domicilio a ...A esempio, tra un tavolo e un altro dovranno esserci due metri di spazio, per consentire il passaggio dei camerieri. Verso la fine del mese è ipotizzato che riprendano la attività come i tanto ...