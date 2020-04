‘La Fantastica Signora Maisel’: trama, cast e tutte le curiosità (Di domenica 12 aprile 2020) trama: Miriam “Midge” Maisel è una casalinga ebrea che vive a New York nel 1958. Suo marito Joel tenta, con scarso successo, di esibirsi come comico. Midge aiuta Joel fornendo dei riscontri positivi sui suoi spettacoli. Una notte, dopo una prestazione sul palco particolarmente malriuscita e con in più una coppia di amici a far da spettatori, Joel confessa a Midge che ha una relazione con la sua segretaria e la lascia. Dopo essersi ubriacata, Midge torna nel Comedy Club dove Joel si esibiva di solito, improvvisa uno spettacolo su quanto fosse accaduto quella sera che riscuote immediati applausi (tratto da Wikipedia). Curiosità: La Fantastica Signora Maisel è una serie tv statunitense creata dalla madre di Una Mamma Per Amica, Amy Sherman-Palladino (sempre in collaborazione con il marito Daniel Palladino), e prodotta da Amazon, che la ... Leggi su isaechia (Di domenica 12 aprile 2020): Miriam “Midge” Maisel è una casalinga ebrea che vive a New York nel 1958. Suo marito Joel tenta, con scarso successo, di esibirsi come comico. Midge aiuta Joel fornendo dei riscontri positivi sui suoi spettacoli. Una notte, dopo una prestazione sul palco particolarmente malriuscita e con in più una coppia di amici a far da spettatori, Joel confessa a Midge che ha una relazione con la sua segretaria e la lascia. Dopo essersi ubriacata, Midge torna nel Comedy Club dove Joel si esibiva di solito, improvvisa uno spettacolo su quanto fosse accaduto quella sera che riscuote immediati applausi (tratto da Wikipedia). Curiosità: LaMaisel è una serie tv statunitense creata dalla madre di Una Mamma Per Amica, Amy Sherman-Palladino (sempre in collaborazione con il marito Daniel Palladino), e prodotta da Amazon, che la ...

chetempochefa : 'Ho visto la Regina Elisabetta, fantastica. Tutta vestita di verde, come Salvini, ma lei molto più lucida. Una roba… - _orepasti_ : RT @FrancescaMengo: Dicono che il conduttore abbia avuto un malore appena finita l'intervista ???? Ps. La risata in sottofondo è fantastica ??… - acaitaliasati : RT @FrancescaMengo: Dicono che il conduttore abbia avuto un malore appena finita l'intervista ???? Ps. La risata in sottofondo è fantastica ??… - pierpaolopenza : @1926_cri Fantastica. Non conoscevo questa cosa, molto ma molto bella. Da oggi nel fare la pastiera mi atterrò pedi… - sognandoilmare_ : RT @llaughorcry: @farfallabianxa Ano hana se vuoi piangere, sword art online è figo ma sinceramente solo la prima stagione, the beginning a… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘La Fantastica Leopolda, Renzi ringraziato per la scissione dal Pd: «Ci hai liberato» Corriere della Sera