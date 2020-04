Il messaggio di papa Francesco: bacchettate all’Europa “egoista”. Conforto a medici e infermieri (Di domenica 12 aprile 2020) papa Francesco ha celebrato la messa di Pasqua alle 11 all’altare della Cattedra, nella basilica di San Pietro in Vaticano. Un lungo, infinito, minuto di silenzio ha sostituito l’omelia. Il Pontefice, prima della tradizionale benedizione ‘Urbi et Orbi’ al termine della celebrazione eucaristica, ha rivolto a tutti i fedeli il suo ‘messaggio Pasquale’. Il papa ha detto che il suo augurio e il suo auspicio è che vengano messe al bando le parole egoismo,divisione, indifferenza. Occorre aprire i cuori al “contagio” di Cristo, il cui amore ha vinto la morte. Francesco ha ricordato chi è in prima linea contro il coronavirus, ha ricordato le tante persone morte, si è detto vicino ai loro familiari. Ha ricordato i malati che sono in sofferenza, i medici, gli infermieri, le forze dell’ordine. Tutti coloro che ... Leggi su secoloditalia Pasqua - il messaggio di papa Francesco : “Aiutare i cittadini e favorire la ripresa delle attività”

