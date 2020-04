Dwayne Johnson | “Mi rifiutarono per Jack Reacher e il ruolo andò a Tom Cruise”

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 aprile 2020)ha svelato su Facebook di essere stato in lizza per ildi, andato a Tom Cruise, ma di aver ricevuto una proposta successiva molto più promettente.ha svelato su Facebook di essere stato in lizza per ildi, andato a Tom Cruise. Questo è ciò che l'attore ha scritto, rispondendo alla domanda di un fan: "C'è una parte che volevo veramente, e che andò a un altro attore? La risposta è sì. La parte era. L'attore era Tom Cruise. Questione di business, e sono felice per lui. Ma l'universo funziona in modo strano, e una volta chiusa quella porta se ne aprì un'altra, con un personaggio che potevo creare io, infondendogli il mio DNA fin dall'inizio. Era Luke Hobbs. ...