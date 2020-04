Campania, calano ricoveri in rianimazione ma più contagiati. 57 morti in 8 giorni (Di domenica 12 aprile 2020) 12 aprile – Campania. Un lieve rialzo nel numero dei ‘nuovi positivi’ dell’11 aprile – certificato alle ore 22 dello steso giorno – determina la unica risalita delle quattro curve del grafico. Per le restanti tre si confermano le – più o meno marcate – tendenze al ribasso: dei positivi assoluti – sul totale dei tamponi effettuati –, dei ricoverati in terapia intensiva (sul numero totale dei contagiati); dei decessi in relazione al numero totale di positivi. Il bollettino è emesso alle ore 22 dalla apposita Unità di Crisi istituita presso la Regione Campania. Messi in fila quelli dell’ultimo periodo (dal 3 all’11 aprile) emergono indicazioni chiare.Tamponi, positivi e morti – In questo periodo il numero di test giornalieri somministrati varia tra i 1.253 del 6 aprile e i 2.297 del 3 ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - il bollettino della Campania : calano i contagi - 76 nuovi positivi

Campania - calano ricoveri in rianimazione. Metà tamponi del Lazio

