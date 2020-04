A Cortina d'Ampezzo assalto alle seconde case (Di domenica 12 aprile 2020) Stefano Damiano A Cortina i residenti lamentano la presenza di forestieri che non rispettano le misure antiCovid “È vietato raggiungere le case di villeggiatura al mare o in montagna", salvo comprovati motivi di urgenza e necessità. L'obbligo di quarantena e il divieto che sta impedendo ad una parte di "furbetti" di andare a godersi le vacanze pasquali nelle località turistiche più gettonate di questi tempi, per altri è arrivato troppo tardi. In tanti, difatti, intuendo prima di altri quello che sarebbe successo dopo il primo decreto che limitava la libertà di movimento deciso dal governo, qualche settimana fa hanno preso d'assalto le secondo case, più o meno lussuose che siano, per assicurarsi una quarantena "di tutto rispetto". Così, senza lo stesso clamore riservato per i viaggi all'inverso dal nord verso le ... Leggi su ilgiornale Impennata di casi a Cortina d’Ampezzo - il sindaco : “Fatale quell’ultimo fine settimana sulle piste”

