SUPERMERCATI APERTI E NEGOZI A PASQUA 2020/ Orari e chiusure a seconda delle regioni

Muriomu : RT @una_sconosciuta: Qui si lamentano perché hanno multato una che veniva da fuori perché uscendo dal supermercato aveva solo una confezion… - Grigiopel : Contenti che il 19 aprile i supermercati sono aperti? - DYLOBRIEVN : Il governo sta sbagliando. Fa le cose a metà: “tutti a casa” ma librerie aperte, gente che va in giro con i cani 10… - Gnafaccio2 : Mi spiegate, ora che siamo a casa 7 (fottuti) giorni su 7, la necessità di tenere i supermercati aperti la domenica… - xhoranslaughs : oggi papà torna dal lavoro alle 23:30, perché nello ha deciso di lasciare i supermercati aperti fino alle 23 -

Ultime Notizie dalla rete : SUPERMERCATI APERTI

Negozi e supermercati saranno aperti a Pasqua 2020? Mai come in questo periodo fu tanto difficile rispondere a questa domanda in quanto fare la spesa è diventata anche in giorni non festivi una vera e ...il dpcm elenca le misure per gli esercizi commerciali aperti, indicando la necessità di utilizzare guanti usa e getta per fare la spesa e la mascherina in tutte le fasi lavorative dove non si possa ...