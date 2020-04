Lombardia e Piemonte non riaprono tutto, Veneto accelera: il Dpcm Conte “rivisto” dalle Regioni (Di sabato 11 aprile 2020) Lombardia, Veneto e Piemonte scelgono strade differenti. dalle tre maggiori regioni del nord Italia, dove il virus ha colpito per primo e ha colpito in maniera più decisa, arrivano decisioni contrastanti rispetto alle disposizioni Contenute nel nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020. I Presidenti delle tre giunte regionali, infatti, hanno annunciato cosa accadrà dal prossimo 13 aprile sino al 3 maggio, quando prenderà probabilmente il via la tanto attesa “Fase 2” dell’emergenza. Da un lato Fontana e Cirio hanno deciso di applicare solo parte delle disposizione che presenti nel Dpcm; Zaia, dall’altro lato, ha accolto le decisioni dell’Esecutivo con maggior favore, prefigurando una riapertura graduale già a partire dai prossimi giorni. Lombardia, Fontana conferma il blocco totale (o ... Leggi su quifinanza ??Coronavirus Italia - mappa contagio regione per regione : ??in Piemonte e Veneto oggi più casi della Lombardia

