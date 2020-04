Fernanda Lessa non è mai stata sincera | Dubbi e delusioni fuori dal GF Vip (Di sabato 11 aprile 2020) C’è una ex concorrente che ha Dubbi e delusioni su Fernanda Lessa, che secondo lei, non è mai stata sincera. fuori dalla casa del Grande Fratello Vip una ex vip ritiene che Fernanda Lessa non è mai stata sincera con lei: “Pensavo fosse un’amica ed invece mi parlava alle spalle”. Di chi si tratta? Delusione … L'articolo Fernanda Lessa non è mai stata sincera Dubbi e delusioni fuori dal GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek ‘Gf Vip 4’ - Carlotta Maggiorana a sorpresa si scaglia contro Fernanda Lessa e rivela un dettaglio inedito del loro rapporto fuori dalla Casa!

Fernanda Lessa - like del marito Luca Zocchi ad Elisa De Panicis/ Lei : "si conoscono"

GF Vip - Fernanda Lessa in crisi con il marito? “Si sono conosciuti…” (Di sabato 11 aprile 2020) C’è una ex concorrente che hasu, che secondo lei, non è maidalla casa del Grande Fratello Vip una ex vip ritiene chenon è maicon lei: “Pensavo fosse un’amica ed invece mi parlava alle spalle”. Di chi si tratta? Delusione … L'articolonon è maidal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

bnotizie : `Gf Vip 4`, Carlotta Maggiorana a sorpresa si scaglia contro Fernanda Lessa e rivela un dettaglio inedito del loro… - giul91 : Carlotta chi dice che sei inutile non ha capito niente. - PinkGiuly : Cioè io sono come Fernanda Lessa che si prepara 5 minuti prima di sfilare e prima è vestita come una spacciatrice d… - fraangeleri : “Avevi paura di non arrivare ai 50 anni o di arrivarci sotto un ponte. Come una barbona. Ce l’ho fatta ma sarò semp… - francescap_93 : Fernanda Lessa e A. Montovoli fighi spaziali in diretta su ig, due amici divertenti, chiacchieroni che si sono semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernanda Lessa ‘Gf Vip 4’, Carlotta Maggiorana a sorpresa si scaglia contro Fernanda Lessa e rivela un dettaglio inedito del loro rapporto fuori dalla Casa! Isa e Chia Fernanda Lessa non è mai stata sincera | Dubbi e delusioni fuori dal GF Vip

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip una ex vip ritiene che Fernanda Lessa non è mai stata sincera con lei: “Pensavo fosse un’amica ed invece mi parlava alle spalle”. Di chi si tratta? Delusione e ...

GF Vip, Paola Di Benedetto pensa al matrimonio con Fede e dice la sua su Clizia e Lessa

Alcuni follower hanno poi chiesto a Paola di commentare le dichiarazioni di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia relative al suo peso (la prima ha parlato anche di un tradimento da parte di Federico). La ...

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip una ex vip ritiene che Fernanda Lessa non è mai stata sincera con lei: “Pensavo fosse un’amica ed invece mi parlava alle spalle”. Di chi si tratta? Delusione e ...Alcuni follower hanno poi chiesto a Paola di commentare le dichiarazioni di Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia relative al suo peso (la prima ha parlato anche di un tradimento da parte di Federico). La ...