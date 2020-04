Federica Pellegrini: asta online dei suoi cimeli con ricavato a favore dell’ospedale di Bergamo (Di sabato 11 aprile 2020) I cimeli di Federica Pellegrini saranno messi all’asta online martedì 14 aprile, dalle 15.30 alle ore 17.30. Di seguito le indicazione per partecipare. Federica Pellegrini, olimpionica di nuoto e portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi 2016 di Rio, intende contribuire alla raccolta fondi per l’ospedale di Bergamo, simbolo nazionale dell’emergenza coronavirus. Qui il link per registrarsi: https://www.6enough.eu/registrazione/ Ecco i cimeli che Federica Pellegrini donerà per l’asta In collaborazione col brand Rossorame di Bruno Simeone e Daniele Del Genio, i cui abiti indossati da Federica Pellegrini durante “Italia’s Got Talent” faranno parte dei cimeli dell’asta, e con il supporto tecnico e tecnologico di 6enough, piattaforma di aste live streaming, l’atleta ha scelto 59 pezzi unici – tra i quali gli ... Leggi su 2anews Federica Pellegrini mette all’asta i suoi cimeli per aiutare l’ospedale di Bergamo

