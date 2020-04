E’ Pasqua | sono tornati in pellegrinaggio sul Cairo – 3

(Di domenica 12 aprile 2020) 1944 – Linea Gustav a Montecassino – E’insul– 3a puntata – Il nove aprile del 1944 cadeva la. La celebrazione della resurrezione di Cristo, ma sulle pendici del Monte Cassino stava per esplodere quella sanguinosa battaglia che poi a giugno portò gli eserciti alleati a Roma. Fulcro di quella tempesta di fuoco e di bombe anche sull’Abbazia, dove Benedetto da Norcia aveva fondato il suo Ordine, il Monteche domina la consolare Casilina. Già, ma chi c’era su quel massiccio?. Ve lo facciamo raccontare in tre puntate da “Alleluia da Montecassino” spulciando qua e là fra oltre duecento pagine. Con il gentile consenso degli eredi. Un libro inedito ma corretto, anche nelle bozze, dal suo autore Alberto Coppo, docente di lettere e pedagogia, giornalista e ...

robersperanza : Sono i giorni più difficili che avremmo potuto immaginare. Ma dobbiamo guardare con fiducia al domani. Buona Pasq… - ADeLaurentiis : Cari tifosi del Napoli, cari napoletani e appassionati di calcio. Sono auguri diversi dal solito quelli che mi appr… - enpaonlus : Pasqua, mattanza di agnelli. L’Enpa lancia la campagna: “Sono empatici come cani e gatti” - - aureliobosa : A Roma sono passati dalle Maratone alla Mille miglia. #covid #COVID19italia #Pasqua #Pasquetta2020 #Quarantine… - ValeskaWolf : Dovrei andare a dormire. Invece sono sul divano a carezzare la sua testa appoggiata sul mio ventre mentre dorme ed… -

La vigilia di Pasqua regala alla Sicilia dati sempre più incoraggianti per quanto riguarda la ... Dunque, importante è mantenere il rigore che ci ha portato ad essere una delle Regioni fino ad ora più ...“Sono dati positivi che ci convincono di come le misure intraprese finora stiano funzionando – conclude Montino -. Per cui ribadisco l’appello lanciato con la lettera aperta: anche se ci piacerebbe ...