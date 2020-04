Coronavirus: Rsa Cinisello Balsamo, serve coordinamento per gestione emergenza (Di sabato 11 aprile 2020) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Una lettera congiunta a firma del sindaco di Cinisello Balsamo, Comune alle porte di Milano, e dei presidenti delle quattro Rsa cittadine, le residenze sanitarie assistenziali, al prefetto di Milano per riferire sulla situazione e chiedere un confronto sulle modalità più efficaci nella gestione per contrastare la diffusione del Covid-19, chiedendo all'Ats un coordinamento. Il sindaco Giacomo Ghilardi e i presidenti di Residenze del Sole, Casa Gesù Maestro, Fondazione Ricovero Martinelli e Polo Geriatrico hanno sottolineato che fin dall'inizio dell'epidemia, all'interno delle strutture, sono state potenziate le misure per la protezione degli ospiti. In particolare sono state sospese le visite dei parenti, così come i nuovi inserimenti di ospiti, sono state aumentate le azioni di igienizzazione e sanificazione e sono stati ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Mattarella : “Pasqua diversa - penseremo tanto” – VIDEO

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Protezione Civile : “Le sanità regionali stanno provvedendo a rafforzare il personale nelle RSA”

Coronavirus - Mattarella “Quest'anno sara' una Pasqua diversa per tutti” (Di sabato 11 aprile 2020) Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Una lettera congiunta a firma del sindaco di, Comune alle porte di Milano, e dei presidenti delle quattro Rsa cittadine, le residenze sanitarie assistenziali, al prefetto di Milano per riferire sulla situazione e chiedere un confronto sulle modalità più efficaci nellaper contrastare la diffusione del Covid-19, chiedendo all'Ats un. Il sindaco Giacomo Ghilardi e i presidenti di Residenze del Sole, Casa Gesù Maestro, Fondazione Ricovero Martinelli e Polo Geriatrico hanno sottolineato che fin dall'inizio dell'epidemia, all'interno delle strutture, sono state potenziate le misure per la protezione degli ospiti. In particolare sono state sospese le visite dei parenti, così come i nuovi inserimenti di ospiti, sono state aumentate le azioni di igienizzazione e sanificazione e sono stati ...

straneuropa : Storiaccia #Coronavirus, la delibera che imbarazza la Regione Piemonte: “Mandate gli infetti a curarsi nelle Rsa”… - SkyTG24 : Coronavirus, nel Cremonese Rsa isolata prima di Codogno: zero contagi - SkyTG24 : Coronavirus, Brusaferro: 'In Lombardia 1.822 decessi nelle Rsa' - smilypapiking : RT @massimo61700856: anche oggi 4000 contagiati in più ma nessuno chiede dettagli...siamo quasi tutti a casa, quindi dove ci si contagia e… - RobinG00d : RT @lo_spiffero: La doppia versione della delibera sul trasferimento dei malati Covid nelle Rsa piemontesi #coronavirus #COVID?19 https:/… -