Apple e Google nel governo della pandemia (Di sabato 11 aprile 2020) È del 10 Aprile l’annuncio che Google ed Apple hanno rilasciato una piattaforma per il contact tracing capace di installarsi sugli smartphone dei due gli standard principali del mercato – iOS per Apple e Android per Google – e di fornire gratuitamente servizi e funzionalità ai governi e alle autorità della salute che ne facciano richiesta. Lo annunciano a “web unificato” i due colossi. La privacy è al centro dell’annuncio: la tecnologia Bluetooth – già presente negli smartphone – si … Continua L'articolo Apple e Google nel governo della pandemia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Ecco come Apple e Google ci consentiranno di uscire dalla quarantena

Coronavirus : Google e Apple lanciano un app per tracciare gli infetti

Coronavirus - Apple e Google si alleano per tracciare il contagio (Di sabato 11 aprile 2020) È del 10 Aprile l’annuncio cheedhanno rilasciato una piattaforma per il contact tracing capace di installarsi sugli smartphone dei due gli standard principali del mercato – iOS pere Android per– e di fornire gratuitamente servizi e funzionalità ai governi e alle autoritàsalute che ne facciano richiesta. Lo annunciano a “web unificato” i due colossi. La privacy è al centro dell’annuncio: la tecnologia Bluetooth – già presente negli smartphone – si … Continua L'articolonelproviene da il manifesto.

davidealgebris : Apple e Google hanno soluzione per contact Tracing Covid. Non reinvetiamo nulla. Usiamolo e subito. Poi test tappet… - alex_orlowski : La mia semplice opinione sull'accordo Apple Google sulla creazione di API comuni e App per il tracing delle person… - stefanoepifani : Fine dei giochi. #ContactTracing - pino_sc : RT @FabbioSabatini: A quanto scritto nel thread aggiungo che il sistema non prevede alcuna geolocalizzazione, ed è più rispettoso della pri… - GestionRidi : Google e Apple hanno annunciato oggi che useranno il Bluetooth per tracciare i casi COVID-19 Durante un'epidemia d… -