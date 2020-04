Francesco Gabbani Viceversa raggiunge 30 milioni di visualizzazioni, è il brano più visualizzato su Youtube di Sanremo 2020 (Di martedì 7 aprile 2020) Francesco Gabbani Viceversa su Youtube supera la soglia di 30 milioni, è il brano di Sanremo 2020 più visualizzato su Youtube Francesco Gabbani si è classificato secondo a Sanremo 2020 ottenendo il Premio Tim Music per il suo singolo Viceversa, il più ascoltato dalla settantesima edizione del festival della Canzone Italiana. Il successo del suo inedito ha già ricevuto il Disco D’Oro con oltre +35.000 vendite. Francesco Gabbani registra un nuovo record, il video musicale di “Viceversa”ha solcato la soglia di 30 milioni di visualizzazioni su Youtube ed è il brano più visto di Sanremo 2020. Segue, nella speciale classifica, Elettra Lamborghini con Musica (E Il Resto Scompare) a quota 27 milioni di visualizzazioni e Fai Rumore del vincitore Diodato con 26,5 milioni. Francesco Gabbani Viceversa raggiunge 30 milioni di ... Leggi su spettacoloitaliano Francesco Gabbani Viceversa raggiunge 30 milioni di visualizzazioni - è il brano più visualizzato su Youtube di Sanremo 2020

#iorestoacasa Monina con la spinta rock’n’roll di Francesco Gabbani - Luca Madonia e Serena Ganci

Francesco Gabbani ospite delle #VFQuarantineStories (Di martedì 7 aprile 2020)su Youtube supera la soglia di 30, è ildi Sanremo 2020 più visualizzato su Youtubesi è classificato secondo a Sanremo 2020 ottenendo il Premio Tim Music per il suo singolo, il più ascoltato dalla settantesima edizione del festival della Canzone Italiana. Il successo del suo inedito ha già ricevuto il Disco D’Oro con oltre +35.000 vendite.registra un nuovo record, il video musicale di “”ha solcato la soglia di 30disu Youtube ed è ilpiù visto di Sanremo 2020. Segue, nella speciale classifica, Elettra Lamborghini con Musica (E Il Resto Scompare) a quota 27die Fai Rumore del vincitore Diodato con 26,530di ...

alba90yt : X #ME E' IL VINCITORE DI #SANREMO 2020!!! Domenica In - Francesco Gabbani canta 'Viceversa' - radio7asiago : Now Playng: Francesco Gabbani - Viceversa - radiofmfaleria : Francesco Gabbani - Viceversa - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco Gabbani - Viceversa - LaPerezPerdomo : Francesco Gabbani - Viceversa (Official Video) - Sanremo 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Gabbani Francesco Gabbani in concerto per quattro venerdì su Instagram Sky Tg24 “Forever offline”, il brano nato su Instagram di Daniele Barsanti

A Maggio 2018 esce “Tu Che Ne Sai” EP prodotto tra Pisa e Berlino dalla cantante Petra Magoni e nell’estate dello stesso anno viene invitato da Francesco Gabbani ad aprire i concerti del suo tour ...

Collettivo Cantanti di Manfredonia, musica che emoziona

Il frutto di questo lavoro è un adattamento di Viceversa di Francesco Gabbani, lanciato con il nome Resto a Casa (e Viceversa). La canzone del collettivo ha come scopo quello di invitare l’intera ...

A Maggio 2018 esce “Tu Che Ne Sai” EP prodotto tra Pisa e Berlino dalla cantante Petra Magoni e nell’estate dello stesso anno viene invitato da Francesco Gabbani ad aprire i concerti del suo tour ...Il frutto di questo lavoro è un adattamento di Viceversa di Francesco Gabbani, lanciato con il nome Resto a Casa (e Viceversa). La canzone del collettivo ha come scopo quello di invitare l’intera ...