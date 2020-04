Coronavirus, spesa on line e consegne a domicilio: ritardi e disagi (Di sabato 21 marzo 2020) Fare la spesa online ai tempi del Coronavirus è diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delle consegne o rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi online”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - cosa mettere nel carrello per fare la spesa una volta alla settimana. FOTO

Coronavirus - la spesa degli italiani cambia : dati inquietanti

Fare la spesa con doppio buono Conad da 500 e 250 euro : bufala in pieno Coronavirus (Di sabato 21 marzo 2020) Fare laonai tempi delè diventato complicato. La richiesta è al limite e molte catene di supermercati non hanno più personale per consegnare gli ordini, mentre altre si ritrovano con il sito non funzionante a causa dell'eccessivo numero di persone che agiscono sulla pagina contemporaneamente (MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE MISURE DEL GOVERNO ITALIANO - GLI AGGIORNAMENTI). Nonostante le aziende stiano cercando di potenziare il servizio, restano numerosi problemi che allungano i tempi delleo rendono difficile terminare l’ordine. “Le richieste sono estreme e le aziende stanno cercando di risolvere tutte le problematiche con un’intensificazione dei reparti logistici e ripianificazione dei servizi on”, ha spiegato a Sky TG24 Daniel Giovannetti, amministratore delegato di iCarry. Il ...

repubblica : Coronavirus: la onlus di Ficarra e Picone acquista 38 mila euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà - fattoquotidiano : Coronavirus, circoli milanesi di Lotta Comunista consegnano la spesa a casa dei più bisognosi: “Abbiamo 500 volonta… - fattoquotidiano : Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ri… - Terry_435 : RT @NinaRicci_us: Droni, posti di blocco, elicotteri, unità navali per chi viola la quarantena, ma solo se non sei un immigrato o il parent… - NinaRicci_us : Droni, posti di blocco, elicotteri, unità navali per chi viola la quarantena, ma solo se non sei un immigrato o il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Coronavirus: spesa online o a domicilio? Vincono i piccoli negozi Affaritaliani.it Coronavirus, traffico più vivace nel capoluogo, ma i controlli sono sempre serrati

In un caso è stato contravvenzionato un uomo, residente ad Aragona che si era spostato ad Agrigento per fare la spesa alla figlia che risiede a Favara. Alle opposizioni dei militar, l'uomo, non si è ...

Coronavirus, cerco un bar per prendere una birra: multato

A Canicattì gli agenti del Commissariato hanno sanzionato un cittadino che stava accompagnando la suocera presso la propria abitazione per il pranzo festivo; un’altra persona veniva sanzionata perché ...

In un caso è stato contravvenzionato un uomo, residente ad Aragona che si era spostato ad Agrigento per fare la spesa alla figlia che risiede a Favara. Alle opposizioni dei militar, l'uomo, non si è ...A Canicattì gli agenti del Commissariato hanno sanzionato un cittadino che stava accompagnando la suocera presso la propria abitazione per il pranzo festivo; un’altra persona veniva sanzionata perché ...