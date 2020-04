Coronavirus, report Iss: l'età media delle vittime è 78,5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’età media dei pazienti deceduti e positivi al Coronavirus è 78,5 anni, e resta alto il numero delle vittime che hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti nel report di approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200 vittime e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI). età degli uomini deceduti più alta rispetto a quella delle donne L’età mediana dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss - è più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5 anni contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni

Coronavirus - report Iss : l'età media delle vittime è 78 - 5 anni (Di sabato 21 marzo 2020) L’dei pazienti deceduti e positivi al; 78,5, e resta alto il numeroche hanno una o più patologie preesistenti. Sono alcuni dei dati contenuti neldi approfondimento sui pazienti deceduti pubblicato dall'Iss sul sito Epicentro, realizzato su un campione statistico di 3200e basato sui dati disponibili al 20 marzo. Lo studio mostra inoltre che le donne decedute sono il 29,4% del totale. (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE NUOVE RESTRIZIONI).; degli uomini deceduti più alta rispetto a quelladonne L’na dei pazienti deceduti positivi al virus - spiega l’Iss -; più alta di oltre 15rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l’infezione (80,5contro 63). Le donne decedute dopo aver contratto ...

RegioneER : #CORONAVIRUS online qui - Mov5Stelle : Esiste un legame strettissimo tra le malattie che stanno terrorizzando il Pianeta e le dimensioni epocali della per… - reportrai3 : Che mondo sarà passata la pandemia? Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia: «Se dopo il Coronavirus l’Europa… - cri_milano : Online il bollettino settimanale delle attività messe in campo dalla #CRIMilano per rispondere all'emergenza… - _MrWolf_ : RT @Agenzia_Dire: #Fase2 e tracciamento dei dati, rischiamo di finire dentro 'Minority Report'? #COVID19 #Coronavirus #Coronavirusitalia h… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus report Coronavirus, report Caserta e provincia: Aversa tra le città con più contagiati InterNapoli.it PS5: prezzo alto e poche console al D1 secondo un nuovo report

La società potrebbe ridurre questi prezzi nel periodo di lancio di PS5 per stimolare i nuovi abbonati a PlayStation Plus e a PlayStation Now. Il volume di produzione di PS5 potrebbe ancora cambiare a ...

iPhone SE, beneficenza rosso Covid

Apple ha dedicato la versione rossa del proprio nuovo iPhone SE alla raccolta fondi per l'emergenza Covid-19: una nota che non è solo di colore. Chiusi i sei magazzini di Amazon in Francia Google ...

La società potrebbe ridurre questi prezzi nel periodo di lancio di PS5 per stimolare i nuovi abbonati a PlayStation Plus e a PlayStation Now. Il volume di produzione di PS5 potrebbe ancora cambiare a ...Apple ha dedicato la versione rossa del proprio nuovo iPhone SE alla raccolta fondi per l'emergenza Covid-19: una nota che non è solo di colore. Chiusi i sei magazzini di Amazon in Francia Google ...